Incendio a Vignate: fiamme distruggono un'auto nel parcheggio della stazione

Incendio a Vignate nella notte tra lunedì e martedì 29 maggio. Intorno alle 2 una minicar ha preso fuoco mentre si trovava parcheggiata in via Lazzaretto: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato le fiamme.

Fortunatamente l'incendio, che non si è esteso ad altre auto posteggiate nelle vicinanze, non ha causato né feriti né intossicati. Non è ancora chiara la causa che ha fatto divampare le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti.