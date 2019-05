Incendio in zona Mecenate: tangenziale Est bloccata e traffico in tilt

Traffico in tilt lungo la Tangenziale Est di Milano, in entrambe le direzioni, nel tratto via Mecenate-Paullo, a causa di un incendio. Poco prima delle 17 di venerdì 10 maggio sul posto sono accorsi il 118, con un'ambulanza, e i vigili del fuoco, con quattro mezzi. Le fiamme hanno avvolto un tir che viaggiava in direzione sud. L'altissima colonna di fumo che si è alzata al cielo a causa dell'incendio risultava visibile anche dalla città.

Gli agenti della polizia stradale, intervenuti sul luogo, hanno bloccato al traffico il tratto interessato, in entrambe le direzioni, per evitare che altri veicoli venissero coinvolti nel rogo e che qualcuno potesse rimanere ferito.

(L'incendio visto dalla città, foto Andrea Fierro)

Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'incendio. Il traffico lungo l'arteria è fortemente rallentato tra San Donato e Lambrate sia in direzione sud che in direzione nord.

Nessuna persona è rimasta ferita a causa del rogo. Un'ambulanza del 118 è rimasta sul posto per svolgere attività di prevenzione. Illeso anche l'autista del camion, che è riuscito a scendere dal mezzo prima che l'abitacolo, dove ha avuto origine l'incendio, fosse distrutto dalle fiamme.

Aggiornamento

A un'ora dallo scoppio del rogo, i vigili del fuoco stavano ancora operando sul posto per completare le operazioni di spegnimento, anche se l'incendio risultava comunque sotto controllo. Il traffico, inoltre, era bloccato nella corsia sud.

Nel corso della stessa giornata, verso le 18:30, sulla A4 Torino-Venezia, nel tratto Cavenago-Cambiago-Trezzo, in direzione Venezia, un altro camion ha preso fuoco. Sul posto 118 e pompieri.