Incendio sulla Tangenziale Est di Milano, brucia un'automobile: alta colonna di fumo

Incendio sulla Tangenziale Est di Milano nella mattinata di domenica 17 settembre. Intorno alle 11.15 nei pressi dell'uscita di Rubattino (direzione Segrate) un'automobile è stata completamente avvolta e distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato il rogo, divampato nel vano motore del veicolo.

Tanta paura ma fortunatamente si sono registrati solo danni materiali: l'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio, scatenatosi mentre il mezzo era in marcia, forse un cortocircuito. Sull'arteria stradale non vengono segnalati particolari rallentamenti