Incendio sulla Tangenziale Ovest, auto avvolta e distrutta dalle fiamme: otto kilometri di coda

Incendio sulla Tangenziale Ovest di Milano nel primo pomeriggio di lunedì 15 luglio: intorno alle 13.40 un'auto alimentata a gas è stata avvolta e distrutta da un incendio nei pressi di Cusago (direzione Nord della A50).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autopompa e in pochi minuti hanno domato le fiamme. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato l'incendio, ma quasi sicuramente si è trattato di un malfunzionamento. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: secondo quanto riportato da Milano-Serravalle, società che gestisce la A50, si sono formati circa 8 chilometri di coda tra gli svincoli di Interconnessione tra la A7 e Cusago.

Incidente sull'Autostrada A4

Poco prima, intorno alle 12, due camion si erano schiantati sull'Autostrada A4 Milano-Torino. Anche in questo caso, fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi, ma si erano formati circa 6 chilometri di coda.