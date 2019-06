Incendio sulla Tangenziale Ovest di Milano: camion avvolto e distrutto dalle fiamme

Spaventoso incendio sulla Tangenziale Ovest nel pomeriggio di martedì 11 giugno, verso le 17. La motrice di un camion è andata a fuoco in direzione sud, all'altezza di Settimo Milanese, nei pressi dell'Acquapark. Sul posto i vigili del fuoco con tre mezzi.

Come riferito dal comando di via Messina, al lavoro per spegnere le fiamme, il conducente del veicolo è riuscito a scendere dal mezzo prima che l'incendio divampasse, e ha chiamato lui stesso i soccorsi, rimanendo illeso. Il camion, completamente carbonizzato a causa del rogo, stava trasportando materiale meccanico. Dopo l'allarme tre squadre dei vigili del fuoco sono accorse per domare le fiamme.

Sempre nella giornata di martedì, verso le 7 del mattino, un'altra tangenziale milanese, la Est, era rimasta paralizzata dopo un incidente nel quale era rimasta coinvolta una motocicletta. Lunedì pomeriggio, invece, sempre sulla Ovest, un altro camion era andato a fuoco all'altezza di Baggio, in direzione Cesano Boscone.