Incendio in tangenziale Ovest, camion in fiamme: strade chiusa e coda di 20 chilometri

Un camion in fiamme. E il traffico completamente paralizzato. Serata da incubo, quella di martedì, sulla tangenziale Ovest di Milano, teatro di un incendio che ha distrutto un camion che trasportava ferro.

Il rogo, le cui cause sono tutte da accertare, è divampato pochi minuti dopo le 19, mentre il mezzo pesante si trovava nel tratto tra Assago e Buccinasco, in direzione della diramazione per la A8.

Sul posto sono immediatamente intervenute due autopompe e un'autobotte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che in pochi minuti hanno spento le fiamme. L'autista, un uomo, è riuscito ad uscire in tempo dalla cabina del mezzo ed è rimasto praticamente illeso.

Ben più gravi, invece, le ripercussioni sul traffico, con un tratto di tangenziale che è rimasto chiuso a lungo proprio per permettere l'intervento dei soccorritori. Sulla Ovest si sono formate lunghissime code, che hanno raggiunto i venti chilometri. Dopo circa un'ora, una corsia è stata riaperta alle auto.