Incendio sotto al cavalcavia della Tangenziale Ovest: distrutto un furgone, colonna di fumo

Un furgone è stato avvolto e distrutto da un incendio sotto al cavalcavia della Tangenziale Ovest in via Sandro Pertini a Milano nel pomeriggio di giovedì 16 maggio.

Le fiamme, come riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, si sono sviluppate un attimo prima delle 16.50. Il rogo è stato domato dai pompieri intervenuti sul posto con due mezzi: un'autopompa e un'autobotte.

Non si registrano né feriti né intossicati, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per permettere il lavoro dei vigili del fuoco è stata chiusa temporaneamente l'uscita di Cusago della Tangenziale Ovest.