Incendio sulla Teem, rogo in un'area di 10mila metri quadrati: pompieri al lavoro per due ore

Incendio mercoledì mattina sulla A58, la tangenziale est esterna di Milano. Verso le nove, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato tra le sterpaglie in un campo di circa diecimila metri quadrati che sorge accanto al tratto in cui si trova lo svincolo per l'autostrada A4, in direzione Milano.

Sul posto, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Le due squadre di pompieri sono rientrate alle 11, dopo due ore circa di lavoro per domare le fiamme, che hanno interessato alcune porzioni della grande area verde.

Per permettere le operazioni di spegnimento dell'incendio una corsia della Teem è stata chiusa alle auto.