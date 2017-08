Incendio a bordo del treno, sedili in fiamme: convoglio fermato e evacuato | Foto

Incendio sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola. Intorno alle 18.30 i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese sono intervenuti nella stazione di Gallarate dove alcuni sedili del treno regionale 10418 stavano bruciando.

Il capotreno, accortosi di quanto stava accadendo, ha evacuato la carrozza interessata dalle fiamme e lanciato l'allarme, nel frattempo ha fatto fermare il convoglio nella stazione di Gallarate. Alcuni vigili del fuoco liberi dal servizio, presenti all'interno dello scalo ferroviario, in attesa dell'arrivo dei colleghi hanno aiutato il personale di Trenord nelle operazioni di evacuazione; non solo: hanno circoscritto le fiamme con alcuni estintori. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere senza problemi.

Successivamente i vigili del fuoco, intervenuti con un'autopompa, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria e la polizia scientifica per gli accertamenti. Il treno è stato soppresso e portato in deposito per le verifiche necessarie. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio, anche se Trenord in una nota sul sito web parla di "atto vandalico". Non solo: a causa del rogo è stato soppresso anche il treno 2155 Domodossola 18:53 - Milano Centrale 20:31.