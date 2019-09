Esplosione in una fabbrica di cannabis light di Trezzano: fiamme alte 10 metri e operai feriti

Esplosione nella fabbrica Tree Of Light di viale Edison a Trezzano sul Naviglio nel pomeriggio di venerdì 20 settembre, intorno alle 15.45. Le fiamme, seguite a una forte esplosione, hanno devastato il capannone di un'azienda attiva nel settore della cannabis light. Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale di emergenza-urgenza ci sono almeno tre feriti. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato la deflagrazione.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i carabinieri della compagnia di Corsico, la protezione civile e il 118.

L'esplosione e l'incendio

L'esplosione, secondo quanto ricostruito da MilanoToday, è avvenuta all'interno di un capannone e ha scatenato fiamme alte oltre dieci metri oltre a una spessa e densa colonna di fumo nero. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che stanno domando le lingue di fuoco.

Le operazioni di soccorso

Sono in corso le operazioni di soccorso, l'azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto tre automediche, tre ambulanze e l'elisoccorso. I feriti, per il momento, sono tre uomini di 20, 25 e 66 anni, due soccorsi in codice giallo e il terzo, più grave, in codice rosso. Il numero dei feriti, tuttavia, potrebbe essere maggiore.

Le cause dell'incidente

Secondo quanto riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, l'incendio è divampato verosimilmente per motivi di natura occidentale. Dopo la notizia dell'esplosione il sindaco di Trezzano, Fabio Bottero ha scritto su Facebook: "È in corso un incendio in via Edison civico 36. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Via Edison chiusa al traffico da incrocio con via Metastasio a via Volta".

Gli incidenti sul lavoro negli ultimi giorni

Soltanto giovedì, a Segrate, un operaio era stato travolto da un muletto e, a causa delle gravi ferite riportate, era stato ricoverato in prognosi riservata. Nel pomeriggio di lunedì 16 settembre un operaio di 43 anni della Plastica Met di Cassano d'Adda era precipitato nel vuoto da circa sei metri di altezza.

Martedì 17 settembre, invece, un operaio di 60 anni era caduto da circa cinque metri di altezza in uno stabilimento di Bernate Ticino. Entrambi erano stati accompagnati al pronto soccorso in codice rosso. Nessun ferito, invece, mercoledì 11 settembre a City Life, quando una gru era precipitata da 29 metri d'altezza dalla Torre Libeskin in costruzione.