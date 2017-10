Incendio a Trezzano, domate le fiamme ma resta la paura per l'amianto e la nube tossica

Ha continuato a bruciare fino a venerdì mattina l'ex capannone della Scapa a Trezzano sul Naviglio, ex magazzino all'igrosso di prodotti alimentari per la risorazione. Intorno alle 8.30 le fiamme erano sotto controllo ma all'interno dei cinquemila metri quadrati c'erano ancora dei focolai: i vigili del fuoco stanno presidiando l'area con cinque mezzi.

Ex Scapa: l'incendio

L'edificio è stato avvolto da un'alta colonna di fumo nero intorno alle 15.30 di giovedì 12 ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con sedici mezzi tra autopompe e autoscale. Il rogo ha devastato completamente la struttura in cui, secondo quanto appreso da Milanotoday, erano presenti numerosi frigoriferi. E le fiamme hanno proprio attaccato la coibentazione degli apparecchi. Non solo: anche la copertura in amianto dello stabilimento è stata interessata dalle fiamme.

Incendio a Trezzano: pericolo nube tossica

"Al momento non abbiamo ancora ricevuto risultati delle analisi — ha spiegato con una nota il sindaco di Trezzano sul Naviglio Fabio Bottero — . Alcune misurazioni durano anche 24 ore perciò i risultati arriveranno in seguito".

Incendio Ex Scapa: scuole chiuse a Trezzano

Nella tarda serata di giovedì il primo cittadino ha deciso di firmare un’ordinanza per la chiusura delle scuole e dei nidi comunali per venerdì 13 ottobre. La notizia è stata diramata sulla pagina Facebook del primo cittadino: "Siamo in attesa di ricevere riscontri certi dalle analisi in corso di svolgimento da parte di Arpa Lombardia — spiega il primo Bottero — ma per il principio di cautela abbiamo deciso di chiudere le scuole almeno per domani. Siamo ancora in una situazione di emergenza e non possiamo ignorare l’entità dell’incendio con la colonna di fumo nera che ha invaso il nostro territorio e i comuni limitrofi".

Incendio fabbrica abbandonata a Trezzano: le cause

Per il momento non è chiaro come siano nate le fiamme: sul caso stanno indagando le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Tradotto? Non è chiaro se sia accidentale o doloso. Secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza non ci sarebbreo né feriti né intossicati.