Milano, incendio all'alba in tribunale: fiamme nell'archivio al settimo piano

Incendio al tribunale di Milano nella mattinata di sabato 28 marzo. Le fiamme, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono divampate intorno alle 5.30 e hanno interessato l'archivio del palazzo di giustizia, al settimo piano della struttura.

Sul posto sono intervenuti i pompieri con oltre dieci mezzi tra autopompe e autoscale. Alle 8.15 la centrale operativa di via Messina, interpellata da MilanoToday, ha riferito che il rogo era stato domato. I pompieri sono sul posto per monitorare la situazione. Per il momento non è chiaro quanto materiale sia stato interessato dal'incendio.

Per il momento non risultano feriti. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo, l'unica certezza è che il tribunale era chiuso. Sul caso sono in corso indagini.

Secondo quanto è trapelato, i danni sono ingentissimi. Sono andati a fuoco l'archivio e la cancelleria con gli atti del giudice per le indagini preliminari. "Attendiamo di sapere quali siano i danni prodotti. Individuiamo immediatamente i responsabili. Chi ha reso possibile che questo potesse accadere", scrive il consigliere comunale David Gentili e presidente della commissione consiliare antimafia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.