Incendio a Vanzago, fiamme devastano un capannone: alta colonna di fumo nero

Incendio a Vanzago nella serata di sabato 11 agosto. Intorno alle 21 è divampato un grosso incendio all'interno di una struttura dismessa di via Assisi alzando una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco, come affermato dalla centrale operativa a MilanoToday, stanno intervenendo con diversi mezzi. Per il momento non è chiaro cosa abbia causato le fiamme.