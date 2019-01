Incendio a Varedo, distrutto negozio di 3 piani. Evacuate 50 persone

Il devastante incendio al megastore La Chiocciola di Varedo, che vende articoli per bambini (vestiti e giocattoli), scatenatosi poco dopo le otto di sera di sabato 5 gennaio, ha lasciato praticamente soltanto lo scheletro dei tre piani di edificio. Per quanto riguarda le cause, si parla di un banale cortocircuito, ma è presto per esserne certi.

Le fiamme, devastanti, sono state spente dopo ore e ore di lavoro incessante da parte dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un eccezionale dispiegamento di mezzi: almeno dodici.

E' stato necessario chiudere al traffico la Saronno-Monza tra Varedo, Bovisio Masciago e Limbiate. E sono state evacuate circa 50 persone che risiedono nelle immediate vicinanze del negozio. Le fiamme, infatti, si sono propagate anche in alcuni appartamenti sul retro dello store, in via Sempione e via Sabotino.

Il bilancio parla di un ferito (un 60enne) che è rimasto ustionato in modo non grave mentre si trovava sul posto per spegnere le fiamme. La Saronno-Monza è stata poi riaperta alle 9 di domenica 6 gennaio.