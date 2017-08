Incendio in via Appennini a Milano: fiamme sul balcone di una casa al settimo piano | Foto

Incendio sabato mattina in un condominio di via Appennini, zona Gallaratese a Milano.

Le fiamme sono divampate, verso le 11, sul balcone al settimo piano dell’edificio al civico 11, causando una nube di fumo nera ben visibile dalla strada e dai palazzi vicini.

I vigili del fuoco, che hanno ricevuto diverse richieste di intervento in breve tempo, sono immediatamente giunti sul posto con quattro squadre e in pochi minuti hanno domato le fiamme, che non sono “entrate” nell’appartamento.

Il rogo, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere partito dal motore di un condizionatore presente proprio sul balcone. Le fiamme si sono poi propagate ad alcuni cestini di immondizia, ma i danni sono stati limitati.

Nessuno è rimasto ferito, né intossicato.