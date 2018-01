Giornata di incendi a Milano, rogo anche in via Bassini: abitazione devastata dalle fiamme

Un appartamento è stato distrutto da un incendio in via Bassini a Milano. Le fiamme, divampate attorno alle 16, sono state domate rapidamente dai vigili del fuoco del comando provinciale, intervenuti con due autopompe, un'autoscala e un carro soccorso.

L'incendio è divampato durante alcuni lavori di ristrutturazione nell'abitazione. Non ci sono stati feriti, né intossicati.

Si tratta del secondo episodio nel giro di poche ore. In mattinata era andato in fumo un appartamento all'interno di un condominio in via Campania.

L'intero stabile è stato evacuato dai vigili del fuoco, intervenuti con due atopompe e un'autoscala. Secondo le prime informazioni una persona, forse la proprietaria di uno degli appartamenti, è rimasta intossicata, mentre un'altra persona disabile è stata portata al sicuro.