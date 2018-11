Incendio in un appartamento di via Busseto: anziano estratto vivo, ma è gravissimo

Un incendio è scoppiato al piano terra di una palazzina milanese nella mattinata di giovedì 29 novembre. E' successo in via Busseto, una piccola perpendicolare di via Rogoredo, estrema periferia sud-est di Milano, al civico 9.

Le fiamme sono divampate intorno alle otto e venti di mattina. Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e i sanitari del 118: inizialmente sembrava - riferisce Areu, Azienda Regionale Emergenza Urgenza - che la situazione coinvolgesse più persone, ma poi è stato soccorsa una sola persona: un uomo di 81 anni, intubato e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Sulla dinamica lavorano i vigili del fuoco.