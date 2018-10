Incendio a Milano, casa in fiamme: quattro persone intossicate, tra loro una bambina

Incendio martedì a Milano. Poco dopo le 18.30, per cause ancora da accertare, un rogo è divampato all'interno di un appartamento al primo piano del condominio al civico 2 di via Aldo Carpi, in zona Trenno.

Le fiamme hanno causato una nuvola di fumo nero che si è immediatamente diffusa in tutto il palazzo, subito evacuato dai residenti. Quattro persone - tre donne e una bimba - sono rimaste intossicate proprio a causa del fumo e sono finite in ospedale. Una 74enne e la piccola, sei anni, sono state portate al San Carlo, mentre una 62enne e una 79enne sono finite al Sacco: tutte sono state ricoverate in codice giallo, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Dopo circa un'ora e mezza di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e i condomini hanno potuto far ritorno nei loro appartamenti. Da valutare, invece, i danni subiti dalla casa interessata dal rogo.

Stando ai primi accertamenti dei pompieri, le fiamme si sarebbero originate da un corto circuito al condizionatore.