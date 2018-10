Vastissimo incendio in via Chiasserini a Milano: fiamme visibili da chilometri

Un incendio di importanti proporzioni è scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 a Milano, in via Dante Chiasserini, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca. Le fiamme sono altissime, a diversi metri dal terreno.

Il rogo riguarderebbe un capannone colmo di rifiuti, ma la temperatura è ancora molto alta e i vigili del fuoco, presenti sul posto con numerosi mezzi, non possono ancora avvicinarsi al sito interessato dalle fiamme. La ditta coinvolta è la Ipb srl, azienda che si occupa di "stoccaggio rifiuti e lavorazione inerti". E' il 17esimo incendio che riguarda depositi del genere da inizio del 2018 in Lombardia.

Un'alta colonna di fumo è visibile da molti punti della città, anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto ci sono anche i soccorritori del 118. Non dovrebbero, allo stato attuale, esserci persone intossicate o rimaste ferite.

Le forze dell'ordine hanno rintracciato i proprietari degli stabili per iniziare le indagini sulle cause del devastante rogo, e capire se siano accidentali o dolose.

Per precauzione, anche se per ora non è stato diramato un allarme particolare, si consiglia alle persone residenti nell'area di non tenere finestre aperte.

Le operazioni di spegnimento si prospettano lunghe e difficoltose e non si esauriranno con la nottata.