Milano, mega incendio in una palazzina in via Della Torre: evacuate circa 50 persone. Foto

Circa cinquanta persone sono state evacuate a causa di un grosso incendio che ha interessato una palazzina in via Don Francesco Beniamino Della Torre, in zona Quarto Oggiaro a Milano. Le fiamme, scoppiate attorno alle 20.30 di giovedì, hanno interessato diverse parti dell'edificio, al civico 5.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che in serata erano stati impegnati in un altro incendio importate ad un condominio di via Morimondo.

Incendio in via Della Torre: i soccorsi

Presente anche il personale del 118 con diverse ambulanze e con l'automedica. Secondo quanto riportato dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza non ci sarebbero persone ferite, né intossicate.

Le forze dell'ordine, polizia e carabinieri, hanno aiutato i pompieri facendo evacuare l'edificio. I residenti sono stati tutti accompagnati in strada per permettere il lavoro di spegnimento e messa in sicurezza della struttura. Resta ancora da capire il motivo che ha originato l'incendio.