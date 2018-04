Grosso incendio in un appartamento nella Chinatown di Milano: donna ustionata, è grave

Un donna di 55 anni è rimasta gravemente ustionata in un incendio scoppiato domenica sera in un appartamento di via Giordano Bruno, in zona Chinatown a Milano.

Le fiamme, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco del Comando provinciale impegnato sul luogo - al civico 20 - con cinque mezzi, sono scoppiate a cavallo tra domenica e lunedì, poco prima della mezzanotte.

La 55enne, cittadina italiana e residente nell'abitazione, è rimasta ustionata ed è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza intervenuto insieme con i pompieri. Altre due persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti perché sono risultate leggermente intossicate dal fumo.

Gli altri inquilini sono stati salvati dai vigili fuoco che indagano per comprendere le cause dell'incendio.