Incendio in via Guintellino a Milano, fiamme e fumo in un appartamento all'ultimo piano

Incendio martedì pomeriggio in via Guintellino a Milano, in zona San Cristoforo. Il rogo, le cui cause sono tutte da accertare, è divampato nell'abitazione al quinto piano del condominio al civico 32.

Stando alle prime informazioni fornite dai pompieri, le fiamme si sarebbero originate nel ripostiglio dell'abitazione, che è poi stata invasa da un denso fumo bianco.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che sono riuscite a domare l'incendio e a liberare l'appartamento dalla "nube". Secondo quanto appreso, non ci sarebbero persone rimaste ferite nel rogo.

Nella notte, invece, due persone - due donne di venti e sessantadue anni - erano rimaste intossicate in un rogo scoppiato in un condominio al civico 34 di via San Paolino. Il palazzo, di sette piani, era stato evacuato a scopo precauzionale dai pompieri e le due avevano accusato fastidi respiratori e agli occhi a causa del fumo.