Milano, Porta Venezia: paura per un incendio in via Melzo, evacuata intera palazzina

Paura per gli abitanti di una palazzina di via Melzo, in zona Porta Venezia a Milano. Poco dopo le 7 di giovedì, un incendio è scoppiato al civico 10, in uno stabile di quattro piani. Il fumo era visibile anche da molto lontano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Un anziano è stato portato via in ambulanza a causa dello spavento e del fumo acre che ha respirato. I residenti sono stati risvegliati dalle urla di una condomine che ha cercato di lanciare l’allarme.

I vigili del fuoco hanno fatto evacuare l'edificio. Ancora ignote, per il momento, le ragioni che hanno fatto scoppiare l'incendio.