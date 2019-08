Incendio in via dei Missaglia, fiamme in un campo al lato della strada: alta nube di fumo

Incendio domenica pomeriggio in via dei Missaglia, al confine tra i comuni di Milano e Rozzano. Verso le 17, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato in un campo al lato della strada, tra il negozio Ods store e località "Ronchetto delle Rane".

A bruciare, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, sarebbero state alcune sterpaglie. Le fiamme hanno lambito alcune baracche, probabilmente usate per i vicini orti.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Numerose le telefonate arrivate al 112 dai residenti della zona, preoccupati per l'alta colonna di fumo che si è creata a causa dell'incendio. Al momento comunque sembra che nessuno sia rimasto ferito.

L'incendio - Foto Alessandro Cogliati