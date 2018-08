Incendio a Rho in via Aldo Moro: fiamme divampano da un balcone ai piani alti

Un incendio è scoppiato a Rho in una palazzina di via Aldo Moro, al civico 4, nel pomeriggio di giovedì 2 agosto. La zona non è lontana da quella dell'ospedale.

Le fiamme sono divampate a partire da un balcone ai piani alti della palazzina. Sul posto l'immediato arrivo dei vigili del fuoco, allertati dai residenti e dai passanti. Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) non segnala, invece, interventi dei sanitari del 118 nemmneo a scopo preventivo.

Secondo le prime informazioni, l'appartamento era vuoto al momento dello scoppio dell'incendio. Tanta e comprensibile, comunque, la paura da parte dei residenti nella zona e dei passanti. Nel giro di poco tempo i vigili del fuoco, contattati da MilanoToday, segnalano di avere spento le fiamme.