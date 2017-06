Incendio in un appartamento in zona Stazione Centrale a Milano: una persona ustionata

Paura in centro a Milano a causa di un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Napo Torriani, zona Stazione Centrale.

Il rogo è scoppiato intorno alle dodici di domenica, al civico 22. Complessivamente sono state sei le persone soccorse dai medici del 118: cinque donne e un uomo.

La maggior parte di loro ha riportato solo una lieve intossicazione. Solo un paziente ha riportato delle ustioni di primo grado su una spalle.

Dalla centrale operativa dell'Azienda emergenza urgenza hanno inviato sul posto cinque ambulanze e un'automedica. Presenti anche cinque mezzi dei vigili del fuoco.

La palazzina, accanto ad un noto hotel, è stata evacuata per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza. La strada è stata chiusa fino a piazza San Camillo De Lellis.



[#ProntoIntervento] Rallentamenti/deviazioni via Napo Torriani altezza di p.za San Camillo De Lellis, intervento Vigili del Fuoco #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 4 giugno 2017