Incendio in via Palmieri: palazzo invaso dal fumo, persone evacuate dalle finestre

Incendio in via Palmieri a Milano nella mattinata di sabato 15 luglio. Intorno alle 10 è divampato un incendio in una palazzina Aler del quartiere Stadera.

Milano, incendio in via Palmieri: persone salvate dalle finestre

Il fumo ha presto invaso tutto il piano e i vigili del fuoco del comando provinciale hanno evacuato tutte le persone che vivino nello stabile. Non solo: gli inquilini dell'ultimo piano del palazzo sono stati fatti uscire dalle finesstre, l'unica via d'uscita non "bloccata" dalla coltre di fumo. Fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati, tutte le persone hanno rifiutato le cure dei sanitari.

Non è chiaro cosa abbia fatto divampare le fiamme, forse dovute al malfunzionamento di qualche elettrodomestico.