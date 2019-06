Incendio in centro a Milano, fiamme in un appartamento di via Piero della Francesca

Incendio mercoledì pomeriggio in pieno centro a Milano. Alle 16.30, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato in un appartamento al primo piano del condominio al civico 68 di via Piero della Francesca.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, che hanno subito domato le fiamme. Stando a quanto riferito dagli stessi pompieri, la casa era vuota nel momento in cui è scoppiato il rogo. Presente in strada anche un equipaggio del 118 come prevenzione, ma al momento non vengono segnalati feriti né intossicati.

La strada è stata chiusa al traffico per permettere a caschi rossi e sanitari di operare. Le fiamme, le cui cause sono da accertare, hanno poi lambito anche l'abitazione al piano superiore.