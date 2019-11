Milano, incendio in una palazzina in via Pietro da Cortona: evacuate circa 30 persone

Paura per un incendio in una palazzina di via Pietro da Cortona, in zona Città Studi a Milano. Le fiamme sono divampate attorno alle 6.30 di sabato in un appartamento al secondo piano. Il fumo ha invaso tutti i quattro piani dell'edificio, costringendo i vigili del fuoco a evacuarlo per intero.

Incendio in via Pietro da Cortona

Tre persone sono state ricoverate per lievi intossicazioni in ospedale, quattro hanno rifiutato le cure e una trentina, per il denso fumo sulle scale, sono state fatte evacuare.

Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l'incendio, domato in poco tempo dai pompieri. Sul posto sono stati inviati cinque mezzi dei vigili del fuoco e sei mezzi di soccorso del 118.