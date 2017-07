Incendio in via Ravenna, un uomo trovato svenuto tra fiamme e fumo: palazzo evacuato

Incendio mercoledì sera in un palazzo di via Ravenna, zona Porto di Mare a Milano.

Verso le 22.30, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono divampate all’interno dello scantinato dello stabile e il fumo ha subito invaso gran parte dell’edificio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che una volta entrati nella cantina hanno trovato il corpo di un uomo di cinquantacinque anni a terra, ormai privo di sensi.

Il cinquantacinquenne è stato subito portato all’esterno dai pompieri, che lo hanno poi rianimato con massaggio cardiaco e ventilazione. La vittima è quindi stata presa in consegna dai soccorritori del 118 e accompagnata all’ospedale Niguarda: ha un’intossicazione da inalazione da fumo, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravissime.

Il lavoro dei vigili del fuoco, invece, è andato avanti fino all’una di notte, quando il rogo è stato completamente spento. Tutta la palazzina, tre piani, è stata evacuata.