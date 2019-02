Incendio in appartamento in via Salasco: 24enne in ospedale

Paura in via Salasco, a Milano in zona Bocconi, nelle prime ore della mattinata di sabato 9 febbraio.

Improvvisamente, intorno alle sei, è scoppiato un incendio in un appartamento al secondo piano di un edificio. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 con vari mezzi, mentre la polizia locale provvedeva a chiudere la strada.

I residenti sono stati messi in sicurezza mentre i pompieri spegnevano le fiamme, che non hanno interessato altri alloggi dello stabile. Nell'appartamento interessato dall'incendio si trovava l'inquilino, un ragazzo di 24 anni, che inalato il fumo e, per precauzione, è stato portato al pronto soccorso. Il 118 comunque riferisce che le sue condizioni non sono gravi.