Milano, ventilatore va in cortocircuito: casa devastata dalle fiamme in via San Gimignano

Prima il cortocircuito di un ventilatore, poi le fiamme che hanno devastato la cucina. E solo l'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si espandesse a tutta la casa.

Incendio in via San Gimignano a Milano (zona Lorenteggio) nella mattinata di giovedì 5 settembre. Tutto è accaduto poco prima delle 9 quando la centrale operativa dei pompieri di via Messina ha ricevuto decine di chiamate per l'incendio che in pochi attimi ha avvolto la cucina di un appartamento al primo piano di un'abitazione, alzando un'alta colonna di fumo nero visibile da centinaia di metri di distanza.

L'intervento delle autopompe è stato quasi immediato, sono arrivati prima che le lingue di fuoco avvolgessero tutta l'abitazione. Sul posto anche due ambulanze e un'automedica, inviate dalla centrale operativa del 118, ma fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati. Sul posto anche gli agenti della Questura di Milano che, insieme ai vigili del fuoco, hanno accertato che le fiamme erano state causate da un cortocircuito di un ventilatore.