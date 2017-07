Ragazzino di 16 anni incendia casa: evacuato un palazzo di via San Venerio a Milano

Incendio in via San Venerio a Milano nel pomeriggio di venerdì 7 luglio. Intorno alle 15.30 un appartamento al quinto piano della palazzina al civico 5 è stato distrutto da un rogo appiccato, presumibilmente, da un ragazzino di 16 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno evacuato lo stabile e spento le fiamme, oltre ai carabinieri.

Incendio in via San Venerio: alta colonna di fumo

Il rogo, secondo quanto riferito dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, ha reso inagibile l'appartamento e ha coinvolto anche parte di un'abitazione al piano superiore. Durante le operazioni di spegnimento due pompieri sono rimasti lievemente intossicati e sono stati accompagnati nelle ambulanze, ma hanno rifiutato i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione sembra che si tratti di un incendio doloso appiccato da un ragazzino di 16 anni con problemi psichici. Non è ancora chiaro il motivo. Il giovane è stato accompagnato in caserma per cercare di ricostruire quanto accaduto.