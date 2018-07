Incendio a Milano, sterpaglie a fuoco in via Stamira d'Ancona: alta colonna di fumo nero

Incendio nella mattinata di martedì 3 luglio in via Stamira da Ancona a Milano (zona Turro). Le fiamme sono divampate intorno alle 11 in un'area industriale vicino a diversi condomini, alzando un'alta colonna di fumo nero.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con tre mezzi, secondo quanto riferito da via Messina starebbero bruciando alcune sterpaglie. Per il momento non è ancora chiaro il motivo che ha fatto divampare rogo.

Al momento non si registrano persone ferite o intossicate, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

(Video di Rhemar M.M. per Mt)