Grosso incendio in via Turati davanti al palazzo delle radio

Un grosso incendio è scoppiato in via Turati, in pieno centro a Milano, proprio davanti al palazzo delle radio nella mattinata di lunedì 25 febbraio. Le fiamme sono divampate intorno alle 12 e sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con quattro mezzi. Il palazzo è stato evacuato.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo. Sul posto ci sono anche i carabinieri e le ambulanze. Per il momento non è chiaro se ci siano persone ferite o intossicate.

Video Maurizio Di Giovanni