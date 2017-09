Incendio nella notte in via Viotti: evacuato un palazzo, bambino di un anno all'ospedale | Ft

Prima le fiamme e il fumo nero, poi l'intervento dei vigili del fuoco, le ambulanze e la corsa verso il pronto soccorso. Il bilancio è di tre persone intossicate, tra cui un bambino di un anno, e un appartamento devastato da un incendio. È successo nella notte tra lunedì e martedì 12 settembre in un palazzo di cinque piani di via Viotti 9 a Milano (zona Lambrate).

Tutto è iniziato intorno alle 3.48 quando è divampato il rogo in una camera da letto al primo piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato l'incendio e evacuato tutto il palazzo invaso dal fumo. Fortunatamente non c'è stata nessuna vittima, ma un bambino di un anno, un'anziana di 82 e un 33enne sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per aver respirato del fumo: soccorsi dai sanitari del 118 sono stati accompagnati in codice giallo al Niguarda. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Incendio in via Viotti: le cause

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Questura di Milano, intervenuti per i rilievi, l'incendio è nato a causa di un cortocircuito di una presa elettrica della camera da letto. Le fiamme hanno prima avvolto il letto e poi un mobile.