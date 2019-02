Incendio nel centro sportivo di via Viterbo, pompieri al lavoro per mettere l'area in sicurezza

Un incendio è scoppiato nelle strutture attigue al centro sportivo di via Viterbo a Milano, zona Bisceglie. E' successo nel pomeriggio di venerdì 15 febbraio. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere l'area in sicurezza. Fortunatamente sembra che nessuno sia rimasto ferito.

Dalle prime informazioni, la causa più probabile delle fiamme sarebbe il cattivo funzionamento di una stufetta utilizzata da un gruppo di senzatetto che trova riparo nelle strutture vicine al campo da calcio. "Strutture abbandonate da troppo tempo nonostante l'impegno delle Milan Ladies", argomenta Lorenzo Zacchetti, consigliere del Municipio 7 del Pd, riferendosi alla squadra di calcio femminile che milita in Serie B.

Il centro sportivo di via Viterbo ha una storia travagliata. Nel 2016, il Comune di Milano ha revocato la concessione alla società sportiva che gestiva il campo, perché non aveva rispettato l'accordo (in particolare, mancava l'attività sportiva di base per i ragazzi del territorio). La vecchia Zona 7, in procinto di trasformarsi in Municipio con le nuove elezioni, ha deliberato di trasformare il campo in un parco pubblico. Ma al momento non è stato ancora fatto.