Computer prende fuoco, incendio in casa in via Vodice

Incendio in via Vodice, a San Siro, nella mattinata di venerdì 4 maggio intorno alle unidici.

Le fiamme sono scoppiate nella camera da letto di un appartamento: i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno ipotizzato che la scintilla sia scoppiata da un computer. Nessun problema per spegnere l'incendio mentre sei persone sono state portate in osservazione al Niguarda dai sanitari del 118: tre in codice giallo e tre in codice verde.

Non si segnalano feriti gravi.