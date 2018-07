Milano, incendio in via Washington: nuvola di fumo visibile da molte zone della città

Grosso incendio in via Washington nel pomeriggio di martedì 31 luglio, al civico 97 della via, poco prima del Bingo.

Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento situato all'ultimo piano dell'edificio. Si è immediatamente alzata una nuvola di fumo visibile a distanza, complice anche il cielo terso di Milano.

Sul posto, immediatamente, i vigili del fuoco con sei mezzi per spegnere l'incendio. Al momento non è ancora nota la causa. Sul posto anche due ambulanze inviate dai sanitari del 118. Per ora Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) non segnala alcun ferito.