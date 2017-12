Incendio in via Giacomo Watt a Milano, brucia il tetto di uno studio fotografico. Le foto

Mattinata di paura in via Giacomo Watt, zona Romolo a Milano. Verso le 7, per cause ancora in corso di accertamento, un incendio è divampato sul tetto di un capannone che ospita uno studio fotografico.

Le fiamme, che hanno pesantemente danneggiato la copertura della struttura, hanno liberato nell'aria una nuvola di fumo, che ha allarmato diversi residenti di zona. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che non senza fatica hanno domato il rogo.

Nessuno è rimasto ferito nell'incendio.