Incendio in via Oroboni a Milano, fiamme in un capannone: 12 mezzi dei pompieri al lavoro

Incendio in via Oroboni a Milano (zona Bruzzano) nella mattinata di venerdì 22 dicembre dove le fiamme stanno devastando un magazzino di un vivaista, seconco le prime informazioni rese note.

Il rogo è divampato intorno alle 10 e sono al lavoro 12 squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, come riferito dalla cenrale operativa di via Messina. Il fuoco ha interessato anche l'abitazione del custode e un box. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza del 118 in via precauzionale, al momento non risultano esserci né feriti né intossicati.

Non è ancora chiara la causa che ha fatto divampare l'incendio.