Incendio a Milano, fiamme in un appartamento di viale Abruzzi: vigili del fuoco al lavoro

Incendio nel pomeriggio di martedì 3 luglio in viale Abruzzi a Milano. Le fiamme sono divampate poco prima delle 17 in un appartamento al quarto piano di un palazzo al civico 28: sopra al cinema Plinius

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autobotte e un'autoscala. Sembra che non ci siano né feriti né intossicati. Per il momento non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo.