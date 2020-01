Due incendi nel giro di pochi minuti, distrutte auto e moto: ipotesi piromane dietro i roghi

Alle 2.40 in viale Aretusa. Meno di un'ora dopo in via Primaticcio, a poco più di un chilometro di distanza. Doppio incendio nella notte tra giovedì e venerdì tra San Siro e Lorenteggio, dove sono andati distrutti due auto e tre scooter in due diversi roghi.

Il primo incendio è divampato alle 2.40 in viale Aretusa. Stando a quanto finora accertato dalle Volante, le fiamme sono partite da una Opel Mokka che risulta intestata a una società e si sono poi estese a un'altra vettura intestata alla stessa ditta e a uno scooter Kimko che era parcheggiato sul marciapiede.

Alle 3.30 è scattato un altro allarme, ma in via Primaticcio. A bruciare lì sono stati due motorini, che sono stati pesantemente danneggiati dalle fiamme.

I poliziotti della Questura di Milano stanno attendendo la relazione tecnica dei vigili del fuoco per accertare la natura degli incendi, anche se - per vicinanza dei luoghi e degli orari - l'ipotesi più plausibile è che dietro ci sia la mano di un piromane.