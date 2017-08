Incendio a Milano: donna muore mentre cerca di salvarsi

Un'anziana è morta nella notte in un incendio avvenuto in viale Ca' Granda, quasi all'incrocio con viale Fulvio Testi. Le fiamme sono divampate nel suo appartamento, al quinto piano di un grosso condominio.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i soccorsi inviati da Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), ma per la donna non c'è stato nulla da fare: per troppo tempo è rimasta esposta al calore e al fumo. Non ce l'ha fatta.

Secondo una prima e frammentaria ricostruzione, sarebbe stato un condizionatore difettoso a innescare il rogo che ha devastato l'appartamento. Si tratta di una di quelle macchine portatili. A quanto risulta alle forze dell'ordine, la donna avrebbe cercato di mettersi in salvo fuggendo dall'alloggio, ma è stata trovata senza vita nel corridoio mentre cercava riparo dalle fiamme.

Nello spegnere l'incendio sono rimasti feriti anche due vigili del fuoco, subito soccorsi dal 118: le loro condizioni non destano preoccupazione e non sono in pericolo di vita. Il più grave, lievemente ustionato, ha qualche giorno di prognosi.