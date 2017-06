Incendio in viale Monza a Milano: fiamme sul tetto di un condominio, palazzo evacuato

Incendio giovedì mattina in viale Monza a Milano. Verso mezzogiorno, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato sul tetto dell’edificio al civico 237, tra le fermate metropolitane di Gorla e Precotto.

L’incendio ha liberato nel cielo una nuvola di fumo marrone ben visibile da diverse parti della città.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Milano con due autopompe, un’autoscala e altri mezzi di supporto. I pompieri hanno evacuato il palazzo e hanno portato al sicuro tutti gli occupanti dell’edificio, alcuni dei quali si erano già riversati in strada in preda al panico.

I caschi rossi erano riusciti a spegnere una prima volta le fiamme, ma poco dopo il rogo è divampato nuovamente, costringendo i vigili del fuoco agli straordinari.

Al piano terra del palazzo c'è una pizzeria, mentre nei piani superiori ci sono gli appartamenti. Non è escluso che le fiamme si siano orginate proprio dalla canna fumaria del locale.

In viale Monza sono presenti anche i soccorritori del 118, ma al momento non vengono segnalati feriti, e gli agenti della polizia di Stato.

Il traffico è andato naturalmente in tilt. Viale Monza è infatti chiuso a partire da via Guanella, con polizia locale e agenti che deviano le auto in arrivo.