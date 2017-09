Incendio in un palazzo di Cinisello Balsamo: ferita bambina di 2 mesi

Un incendio è scoppiato a Cinisello Balsamo nella serata di martedì 26 settembre in un palazzo di viale Romagna (zona viale Fulvio Testi).

Le fiamme si sono propagate verso le otto e mezza di sera e hanno interessato due appartamenti tra loro contigui. Uno dei due ha interessato quasi solo la porta d'ingresso. Più gravi le conseguenze nell'altro appartamento, che ha avuto danni maggiori.

In questo secondo appartamento, una bambina di appena due mesi è rimasta intossicata e ha avuto bisogno del ricovero all'Ospedale Città di Sesto San Giovanni. Dalle informazioni ricevute da MilanoToday, sarebbe stata poi dimessa nel pomeriggio del 27 settembre. Non è, comunque, in pericolo. Feriti anche il padre e la madre.

Sul posto - oltre ai sanitari del 118 - anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno confermato a MilanoToday il fatto e indagano per capire le cause.