Incidente in viale Tunisia, schianto tra Suv e un furgone della spesa: due persone ferite. Foto

Incidente stradale mercoledì sera in viale Tunisia, a due passi da porta Venezia, a Milano. Verso le 19.30, per cause ancora da ricostruire con esattezza, un Suv Ford e un furgone impegnato nelle consegne a domicilio per Esselunga si sono scontrati violentemente tra loro.

Teatro dello schianto, avvenuto proprio sui binari del tram, è stato l'incrocio con via Lodovico Settala. L'impatto è stato molto violento, tanto che la macchina ha riportato danni serissimi alla fiancata e nel mezzo pesante sono esplosi gli airbag.

Fortunatamente meno grave il bilancio dei feriti: i due uomini che erano al volante - entrambi 40enni - sono stati accompagnati in ospedale in condizioni non serie. L'autista della macchina è finito in codice giallo al Niguarda, mentre il guidatore del furgoncino è stato accompagnato in codice verde alla clinica Città Studi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione dei tram, che sono rimasti a lungo fermi perché i due mezzi occupavano i binari. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale di Milano, ora al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare eventuali responsabilità: sembra che lo schianto sia avvenuto mentre uno dei due veicoli cercava di svoltare proprio in via Settala.