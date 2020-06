Incendio a Vignate, fiamme in discarica: paura inquinamento per il rogo di rifiuti nel Milanese

Incendio domenica sera a Vignate, nel Milanese, dove un rogo è divampato all'interno di un'azienda che si occupa di trattamento rifiuti. Le fiamme sono scoppiate, per cause ancora tutte da chiarire, verso le 19.30 e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per oltre due ore per spegnere anche gli ultimi focolai.

L'incendio ha causato una alta colonna di fumo visibile da chilometri distanza e sul posto sono intervenute dieci squadre dei pompieri del comando provinciale di Milano, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

La ditta teatro dell'incendio si trova in via Camporicco e si occupa del trattamento di rifiuti in carta, cartone e plastica - che arrivano dalla raccolta differenziata urbana -, ma non di stoccaggio di materiali pericolosi. Oltre ai vigili del fuoco, nel capannone sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dell'Arpa, che hanno raccolto alcuni campioni di fumo e dato il via alle indagini per scongiurare un potenziale rischio inquinamento.