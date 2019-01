Incendio a Vignate: brucia una cascina, maxi colonna di fumo sulla provinciale Cassanese

Incendio venerdì mattina a Vignate. Verso le otto, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo è divampato in una cascina che si trova in via Cascina Cusana 1, all'uscita della provinciale Cassanese proprio al confine con il territorio di Cassina de' Pecchi.

A bruciare, stando alle prime informazioni raccolte, è stata una struttura di proprietà del vivaio "Mulino Garden". Sul posto sono intervenute cinque squadre dei pompieri, che hanno domato le fiamme.

Pesanti i danni allo stabile, con il tetto che è stato quasi completamente distrutto dal rogo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

L'incendio ha causato una colonna di fumo alta e nera, che è stata a lungo visibile praticamente su tutta la zona della Martesana e dalla stessa Cassanese.

Poche ore prima, durante la notte, un secondo incendio si è verificato a Milano. Le fiamme si sono sviluppate nelle cantine di un condominio di piazza Insubria e il fumo ha invaso tutto lo stabile: nove persone sono rimaste intossicate e tre di loro sono finite in ospedale.