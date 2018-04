Furgone del corriere veloce devastato dalle fiamme a Vignate: le immagini dell'incendio

Un furgone è stato devastato da un incendio sabato a mattina, attorno alle 10. Le fiamme sono esplose improvvisamente, creando grande spavento per il conducente che non è riuscito a mettersi in salvo.

E' accaduto in via Molina a Vignate (Milano). Distrutto un furgone per le consegne veloci. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Ignote per il momento la causa che ha scatenato l'incendio.